ЦИК разрешила избирателям Пермского края голосовать осенью дистанционно Выборы пройдут с 6 по 8 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На выборах с 6 по 8 сентября 2024 года избирателям Прикамья разрешили проголосовать дистанционно. Соответствующее решение приняла ЦИК России.

Как уточнили в крайизбиркоме, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться на довыборах в Законодательное собрание Пермского края по двум округам, а также на 22 основных и четырёх дополнительных выборах в представительные органы муниципалитетов.

ДЭГ уже дважды применялось в Пермском крае, напомнил председатель КИК Игорь Вагин. На выборах президента России порядка 12% от числа проголосовавших в регионе сделали свой выбор через портал ДЭГ.

Вагин добавил, что дистанционное электронное голосование будет проходить параллельно традиционному (на избирательных участках). Кроме того, избиратели смогут проголосовать «на дому», а на довыборах в Заксобрание также будет возможность проголосовать по месту фактического пребывания по механизму «Мобильный избиратель».

Всего участвовать в выборах в этом году смогут более 0,5 млн избирателей Прикамья.

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