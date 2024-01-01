Зарина Ситдикова В Прикамье за месяц количество инвесторов с брокерскими счетами выросло более чем на 7 тысяч Активность пермских бизнесменов на Московской бирже увеличилась на 39% Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в мае количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на столичной биржевой площадке, увеличилось на 7380. Об этом сообщает пресс-служба Московской биржи.

Общее число инвесторов из Прикамья достигло 717,4 тыс. Из них в прошедшем месяце на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи совершали сделки 86 583 частных инвестора. Это на 39% больше, чем в мае 2023 года.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на биржевой площадке бизнесменами из Пермского края, составило 127,5 тыс.

В прошлом месяце общий объём торгов на рынках Московской биржи составил 126,7 трлн руб. Это на 34,5% больше, чем мае 2023 года, когда объём достиг 94,2 трлн руб.

Общее число частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам заключительного месяца весны, превысило 31,9 млн, ими открыто 56,8 млн счетов.

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