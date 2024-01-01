Кафе японской кухни в Перми заподозрили в рекламе интимных услуг Владельцу точки общепита грозит штраф Поделиться Твитнуть

Сотрудниками Пермского УФАС возле дома №68 на Комсомольском проспекте в краевом центре заметили щит с рекламой услуг и товаров кафе «KuniOki», которое располагается в этом здании. Содержание информации было оценено специалистами как непристойное.

«В рекламе запрещено использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, которые нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности, напомнили в ведомстве. — В рекламе кафе японской кухни использовано выражение двусмысленного содержания, которое может восприниматься русскоязычным населением не только как бранные слова, но и как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера».

Более того, Пермское УФАС пришло к выводу, что творческий креатив предпринимателей создаёт ложное впечатление о будто бы предлагаемых кафе услуг интимного характера.

В отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность в данном кафе, УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе.

Если владельца точки общепита признают виновным, ему грозит штраф в размере до 20 тыс. руб.

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