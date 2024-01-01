Мероприятия Дня города в Перми посетили более 77 тысяч человек Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На праздничные мероприятия Дня города в Перми 12 июня пришли более 77 тыс. человек. Итоги празднования 301-й годовщины краевого центра в своём telegram-канале подвёл Эдуард Соснин.

«В течение всего дня пермяки целыми семьями отмечали праздник на разных площадках нашего города: в парках и скверах, на набережных Камы и в самом его сердце — на эспланаде», — написал градоначальник.

Напомним, утро Дня города началось с торжественной церемонии открытия плит на Аллее Доблести и Славы. В этом году были увековечены имена первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов Виктора Лебедева, писателя-фронтовика Виктора Астафьева, известного композитора Евгения Крылатова и легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова.

В полдень состоялся парад трамваев, посвящённый 95-летию со дня запуска первого трамвая в Перми. Затем начались праздничные программы на эспланаде и на набережной Камы.

В ДК им. Солдатова состоялся торжественный приём главы Перми.

Вечером прошёл концерт заслуженного артиста России Игоря Саруханова. А завершил праздничный день салют. Его запустили с территории городского пляжа в 23:30. Салют посмотрели около 15 тыс. человек.

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