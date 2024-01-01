Конструкторы из Перми разработали компактный пулемёт для СВО
Оружие уже испытывают на полигоне
Конструкторы бюро «Лаби» из Перми разработали для нужд СВО новый компактный 7,62-миллиметровый пулемёт под названием ПКZ, сообщают «Известия».
Как рассказывает главный конструктор «Лаби» Андрей Малков, оружие предназначено для ведения боя в стеснённых условиях. Одним из его преимуществ является облегчённый вес. Новый пулемёт на 1,5 кг легче, чем модифицированный пулемёт Калашникова (ПКМ).
Длина пулемёта ПКZ — 850 мм, вес — 7 кг.
Отмечается, что разработчикам была поставлена задача создать такой пулемёт, который можно было бы скрыто носить под мышкой, прикрыв его плащ-палаткой. Эксперты полагают, что оружейная новинка будет востребована на специальной военной операции и благодаря размерам, и из-за кучности стрельбы, имеющей значение в городской среде.
Издание пишет, что сейчас пулемёт ПКZ испытывают на полигоне. После завершения обязательной процедуры оружие направят в зону боевых действий.
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