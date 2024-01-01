Прикамье начали покидать мигранты из СНГ Меньше в регионе стало выходцев из Таджикистана, Узбекистана, Туркмении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в январе-марте 2024 года по наблюдаемым направлениям международной миграции сложилось отрицательное сальдо, главным образом под влиянием обмена населением со странами СНГ. Так, за три месяца этого года в регион прибыли всего 308 мигрантов из СНГ, а покинули территорию Прикамья 357. Таким образом, число мигрантов из СНГ снизилось на 49.

Год назад за тот же период сальдо было положительным: прибыли 713 человек, а выехали 476 (+237).

Меньше в Прикамье стало жителей Таджикистана (-31), Узбекистана (-2), Туркмении (-3), Армении (-7), Беларуси (-4), Украины (-32), Молдовы (-2). Чуть увеличилось количество приезжих из Казахстана, Азербайджана и Киргизии.

В целом миграционная ситуация в Пермском крае в январе-марте 2024 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 683 человека (прибыло 10 428, убыло 11 111). Год назад отток составлял всего 364 человека (прибыло 12 242, убыло 12 606).

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства отдельные регионы Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, среди которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Санкт-Петербург, миграционный отток в который составил 116 человек, Московскую область и Москву (107 и 94 человека соответственно) и Краснодарский край (97 человек).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.