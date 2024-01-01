В Чайковском Пермского края сгорел магазин автозапчастей По предварительным данным, погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 13 июня, в 08.11 пожарно-спасательные подразделения в городе Чайковском Пермского края получили сообщение о пожаре, вспыхнувшем внутри одноэтажного магазина автозапчастей. Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС обнаружили горение на площади 150 кв. м. Была угроза распространения пламени на расположенные рядом строения.

Локализация пожара заняла чуть более часа, за это время его площадь успела вырасти более чем в два раза и составила 360 кв. м.

МЧС России по Пермскому краю

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ведомстве отчитались, что к настоящему времени открытое горение ликвидировано. Сейчас проводится разбор повреждённых конструкций и их проливка водой. Всего на месте работают 33 специалиста и восемь единиц техники.

МЧС России по Пермскому краю

О причинах пожара, даже предварительных, в ведомстве пока не сообщают.

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