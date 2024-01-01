Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр кукол примет участие в спецпроекте «Золотой маски» Спектакль «Мой папа – птиц» был выбран в числе восьми лучших детских постановок России Поделиться Твитнуть

Пермский театр кукол

Спектакль Пермского театра кукол «Мой папа — птиц» (6+, от 8 лет) будет показан в Москве сцене в рамках «Детского Weekend`а» — одной из внеконкурсных программ самой фестиваля «Золотая Маска». В этом году он пройдёт в одиннадцатый раз. Кураторы проекта выбрали всего восемь лучших спектаклей для детей со всей России для показа на московской сцене.

Спектакль по повести Дэвида Алмонда «Мой папа — птиц» был поставлен режиссёром Дмитрием Вихрецким, художницей Викторией Ельцовой, композитором Никитой Нефёдовым и художником по свету Евгением Козиным.

Пермский театр кукол

В центре истории — судьба семьи, где папа после потери жены неожиданно решает, что он — человекоптиц. Отец принимается вить себе и дочери гнездо и мастерит крылья в надежде взмыть ввысь. Девочка переживает за отца, но тот думает только о полётах. Тема мечты, полёта и веры в свои силы занимает ключевое место в спектакле.

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол, режиссёр спектакля:

— Мы консультировались с психологом, как передать историю наименее травматично, ведь сюжет выбран не из простых. В итоге нам удалось выработать нужную интонацию для повествования: доверительную, тёплую и глубокую. Кроме самого сюжета, мы со специалистом обсуждали и кукол. Существует такое направление психологической помощи, как куклотерапия, и наши герои сделаны в этой эстетике.

Дмитрий Вихрецкий и Виктория Ельцова создали уютный мир: бежевые бархатные кулисы, реквизит в виде плетёных тканевых кубов. Действие происходит на вращающейся круглой сцене, обитой мягкой материей.

Показы на сцене Московского театра кукол состоятся 14 июня в 15:00 и 17:00; 15 июня в 12:00.

Пермский театр кукол

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.