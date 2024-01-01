Алёна Бронникова В кафе на вокзале Перми продавали просроченную еду Директору организации внесено представление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская транспортная прокуратура выявила санитарные нарушения в кафе «Стрела» на железнодорожном вокзале Пермь-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства стала жалоба гражданина, обратившегося в апреле к Уральскому транспортному прокурору в приёмной Президента РФ по Пермскому краю. Он рассказал об ухудшении самочувствия после приёма пищи в кафе.

В ходе проверки прокуратура выявила многочисленные нарушения, в том числе девять единиц пищевой продукции с истёкшим сроком годности. В адрес генерального директора заведения внесено представление для их устранения . Сейчас представление находится на рассмотрении.

В отношение юридического лица также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Дело рассмотрит краевой Арбитражный суд. Устранение нарушений находится на контроле Пермского надзорного ведомства.

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