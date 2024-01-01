В ходе СВО погиб военнослужащий из Прикамья Владимир Дурницын Его похоронят 12 июня Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе спецоперации убили уроженца Коми округа Владимира Дурницына. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Владимир Дурницын родился д. Сенюково Ленинского сельского совета.

В местной администрации рассказали, что Владимир с юных лет отличался энергией и целеустремленностью. Он окончил Ленинскую среднюю санаторную школу, а затем отслужил в армии, «где зарекомендовал себя как мастер на все руки и преданный своему делу человек».

После армии продолжил обучение в торговом училище в Перми.

Обстоятельства его гибели не разглашаются. Известно лишь, что у него была семья.

Родным и близким погибшего местные власти выразили соболезнования.

Прощальный митинг состоится 12 июня в Ленинском сельском ФОКе.

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