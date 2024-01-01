В Перми впервые состоится международный форум «Умный город» Событие будет посвящено цифровому развитию городских пространств Поделиться Твитнуть

В выставочном центре «Пермь Экспо» с 13 по 15 июня состоится V Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» (6+). Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Юбилейный форум пройдёт под девизом «Умный город — строим вместе». Российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные тренды и технические инновации, направленные на устойчивое развитие территорий, внедрение искусственного интеллекта в городские системы, технологический суверенитет и импортозамещение в ИТ-сфере. В центре внимания будут вопросы регулирования киберплатформ и экосистем, а также кадровое обеспечение в сфере цифровой трансформации.

По данным организаторов, в форуме примут участие представители свыше 40 регионов России и более 50 топ-менеджеров крупных компаний, отраслевых ассоциаций и союзов, среди которых «ЭР-Телеком Холдинг», госкорпорация «Росатом» и другие. В качестве почётных гостей на событие приглашены министр строительства России Ирек Файзуллин, депутат Государственной думы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, заместитель Министерства транспорта РФ Дмитрий Баканов, заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова и др.

При участии Ирека Файзуллина на площадке Регионального молодёжного центра пройдёт III Всероссийский молодёжный форум «Умный город: наше будущее — новые лица». Его участники разработают концепцию детского центра будущего на базе «Артека». Помимо главы минстроя, идеи будет оценивать губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Лучший проект представят на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ.

Глава минцифры РФ Максут Шадаев в официальном приветствии к будущим участникам форума «Умный город» обратил внимание на его необычный формат — в ходе мероприятия гости и эксперты рассмотрят примеры реализованных проектов и оценят их эффективность. По словам министра, такая работа позволит найти максимально удачные решения и масштабировать их. Презентация проектов состоится в рамках II Всероссийского форума «Строим цифровой регион» (6+), который включён в программу «Умного города».

В рамках события Пермский край представит успешный опыт функционирования федеральных отраслевых систем и собственные успешные практики, касающиеся общественного транспорта, единой системы видеонаблюдения, освещения, использования цифровых счётчиков в соцучреждениях и интерактивных туристических терминалов. Свои разработки презентуют пермские компании «СОФТ М», Ujin и др.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчёркивал, что проекты региона в области цифровизации городского хозяйства отмечались на самом высоком уровне.

«Наши города — Пермь, Чайковский, Соликамск и Лысьва — вошли в топ различных рейтингов по внедрению цифровых решений в управление коммунальными ресурсами. Наш регион — один из лидеров ИT-индустрии. Мы горды тем, что форум «Умный город» пройдёт в нашем крае, и нам есть, что показать», — отметил глава региона.

В программу форума также входит мероприятие, на котором будут подведены итоги расчёта индекса IQ городов за 2023 год. Это один из основных индикаторов реализации проектов цифровой трансформации городского хозяйства.

Кроме того, в рамках форума 13 июня на набережной Камы состоится забег умных городов «Моя семья» (0+). Он будет приурочен к Году семьи. Ожидается, что на старт выйдут более 250 человек.

Форум «Умный город» проводится минстроем России с 2019 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жильё и городская среда». Титульный партнёр юбилейного мероприятия — АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»). Стратегический партнёр — АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Генеральными партнёрами форума выступают российская компания Sitronics Group и разработчик платформы для умных зданий Ujin.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.