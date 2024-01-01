Алёна Бронникова Мэрия округа в Прикамье аннулировала итоги аукциона на пассажирские перевозки Условия закупки противоречили законодательству Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

Пермское УФАС добилось аннулирования результатов аукциона на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам городского и пригородного сообщения, который в конце прошлого года провела администрация Осинского городского округа. По информации ведомства, условия закупки противоречили законодательству.

В один лот аукциона был объединён 21 маршрут, начальная цена контракта превышала 14 млн руб. Такие условия не позволяли принять участие представителям малого и среднего предпринимательства, не имеющим достаточного объёма технических, кадровых и финансовых ресурсов, чтобы освоить такой крупный лот.

ООО «ТК Виктория», которое с 2017 по 2019 год оказывало в округе услуги перевозчика, пожаловалось в антимонопольное ведомство на ограничение конкуренции при проведении закупки.

«УФАС признало жалобу перевозчика обоснованной, усмотрев в объединении 21 маршрута в один лот необоснованное укрупнение лота. Это ограничило состав участников аукциона, следовательно, противоречило Закону о закупках», — сообщили в пресс-службе ведомства.

УФАС предписало аннулировать итоги закупки и снова провести аукцион, устранив выявленные нарушения. Администрация пыталась оспорить требования в суде, однако Арбитражный суд поддержал позицию антимонопольщиков.

Власти муниципалитета разбили закупку на 10 лотов и провели новые торги. По итогам каждых были заключены контракты с поставщиками.

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