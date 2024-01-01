Филиал «Азот» профинансировал ремонт в Березниковском филиале ПНИПУ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» профинансировал ремонтные работы во втором корпусе Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ). Проект приурочен к празднованию 65-летия учебного заведения. Ремонт оценивается в сумму около 10 млн руб.

В ходе ремонта были отреставрированы лестничные пролеты корпуса. При ремонте использовались современные, безопасные для здоровья материалы. После реставрации на этажах также появилась информация про деятельность филиала «Азот» и «Уралхима». Студенты и гости учебного заведения могут узнать о продукции компании, способах её применения, а также о преимуществах, которые даёт трудоустройство на градообразующее предприятие. Чтобы получить информацию достаточно навести камеру смартфона на QR-код, расположенный на информационных стендах.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— «Уралхиму» нужны выпускники с реальными компетенциями, способные решать практические задачи уже на старте карьеры. В России немного вузов, поставляющих готовые кадры, в Березниках — это филиал Пермского политеха. Сотрудничество филиала «Азот» с БФ ПНИПУ, как важная базовая часть комплексной системы привлечения и развития талантов, помогает стабильно пополнять кадровый ресурс.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Взаимодействие филиала «Азот» и БФ ПНИПУ подразумевает различные направления: организуются экскурсии для студентов на производство, мастер-классы и профориентационные встречи в музее филиала «Азот»; заключаются договоры о целевом обучении со студентами; реализуется стипендиальная программа, включающая в том числе, вручение именных стипендий за успешную учёбу и активную научную деятельность. Специалисты филиала принимают участие в работе государственных экзаменационных комиссий по защите дипломных проектов, а также в конкурсах, выставках, конференциях, круглых столах, Днях открытых дверей. Кроме того, организуется практическая подготовка студентов (все виды практики), в том числе с трудоустройством, также абитуриенты университета привлекаются на стажировку в филиал «Азот».

Реклама. филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». erid: x5b4qZiajkLX6BxcvKgxZ2QvFP8mvyQESw21KS76ArZ1aW5pxpbUuPtfBE7uuZ

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.