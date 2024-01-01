В Перми по новой федеральной программе могут восстановить три исторических здания В их число входит «Дача на набережной» Мешкова Поделиться Твитнуть

«Дом жилой М.В. Жукова», «Доходный дом В.Д. Кувшинского» и «Дача на набережной» признаны объектами культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края.

По словам начальника инспекции Анны Князевой, эти приказы необходимы для проработки предложений в рамках совместной с ДОМ.РФ, Минкультуры России и ВООПИиК программы восстановления объектов культурного наследия.

Новая федеральная программа вводится для того, чтобы разработать и реализовать меры, необходимые для сохранения объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Также она призвана обеспечивать им активное современное использование.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме федеральный Минкульт, ДОМ.РФ и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры подписали соглашение о восстановлении объектов культурного наследия в регионах.

На сегодняшний день в России около 155 таких объектов. При этом почти треть из них находится в неудовлетворительном состоянии.

Тестирование новой федеральной программы в 2024 году пройдёт в Забайкальском крае, Самарской, Новгородской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Ярославской и Тверской областях.

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