В ГУФСИН Прикамья опровергли информацию об избиении башкирского активиста Осуждённому провели допустимый законом "загиб руки за спину" Поделиться Твитнуть

Родственники башкирского активиста Фаиля Алсынова (включён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) подозревают, что он был избит в пермской колонии сразу после этапирования. Об этом в интервью ряду изданий сообщил Идель Алсынов — брат бывшего главы запрещённой в России организации «Башкорт». При этом адвокат Алсынова Ильнур Суюндуков отметил, что подробностей произошедшего лично он пока не знает, и в скором времени сам выезжает в Пермский край, в ИК-29.

В ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали появившуюся в интернете информацию об осуждённом Алсынове (Алчинове). Там заявили, что опубликованные сведения не соответствуют действительности.

«7 июня 2024 года осуждённый прибыл для отбывания наказания в ИК №29 ГУФСИН России по Пермскому краю. По прибытии в учреждение осуждённый отказался выполнять законные требования администрации о предоставлении личных вещей к досмотру. Несмотря на то что осуждённый был предупреждён о применении физической силы и специальных средств в случае отказа, он продолжил свои противоправные действия. За невыполнение законных требований в отношении него была применена физическая сила, загиб руки за спину, в рамках действующего законодательства. Насильственных действий не допущено, его жизни и здоровью ничего не угрожает, жалоб и заявлений не поступало. Факт применения физической силы зафиксирован на видеорегистратор. Уведомление направлено в Пермскую прокуратуру по соблюдению законов в исправительных учреждениях», — говорится в информации пресс-службы ведомства.

17 января 2024 года Баймакский райсуд Башкортостана признал Фаиля Алсынова виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, либо вражды) и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Максимальная санкция по данной статье — пять лет ограничения свободы. Согласно материалам пресс-службы суда, «установлено, что 28 апреля 2023 года Алсынов публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии».

Ранее СМИ писали, что жители Баймакского района выходили протестовать против добычи золота на горном хребте Ирандык. Алсынов использовал фразу «кара халык», которую перевели как «чёрный люд». Заявление на активиста будто бы написал сам глава Башкирии Радий Хабиров.

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