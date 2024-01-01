В пермском филиале «Т Плюс» разъяснили причины продления работ на тепловых сетях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

В пермском филиале ПАО «Т Плюс» и Пермских тепловых сетях разъяснили жителям, почему в ряде случаев требуется продление сроков работ на тепловых сетях.

Как отметили в ресурсоснабжающей компании, основная причина долгих сроков — износ теплосетей. В Перми он составляет более 70%. Поэтому по итогам гидравлических испытаний на теплосетях выявляется большое количество дефектов, которые необходимо обязательно устранить.

Ещё одна причина продления работ — согласование раскопок с собственниками земельных участков, с ГАИ (если повреждение теплосети выявлено под дорожным полотном) и с владельцами квартир первых этажей, когда теплосеть располагается под полами жилых помещений.

Необходимость продления сроков возникает также из-за поиска места повреждения. Этот процесс требует времени, так как в городской черте преобладает подземная прокладка теплосетей, и для доступа к таким коммуникациям нужно провести диагностику с последующими земляными работами.

Тормозят процесс ремонта и незаконные объекты в охранных зонах теплосетей (3 м от трубы) — киосков, шиномонтажей, парковок. Это препятствует оперативному проведению работ.

Наконец, на сроки влияет необходимость устранения всех выявленных повреждений. В соответствии с действующими правилами промышленной безопасности, энергетики обязаны устранить все дефекты и провести повторные гидравлические испытания. Только после этого можно включать участок сети в работу.

«Гидравлические испытания тепловых сетей — часть обязательной ежегодной подготовки города к отопительному сезону. Эти работы необходимы, чтобы своевременно проверить способность трубопроводов нести нужную нагрузку и обеспечивать подачу отопления и горячей воды в квартиры жителей. Энергетики понимают важность обеспечения горожан коммунальным ресурсом и прикладывают все усилия для скорейшего завершения всех работ», — подчеркнули в компании.

Теплоэнергетики обратили внимание на то, что существенным звеном межсезонной подготовки является профилактика внутридомовых сетей, которую обеспечивают УК и ТСЖ.

При возникновении вопросов по горячему водоснабжению жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей можно уточнить в Тепловой справочной службе по тел. +7 (342) 259-39-98, либо через обращение на сайте tss.tplusgroup.ru.

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: x5b4qZiajkLX5rb6hZZwewpvopJJmjvbaH8CyjTcduBAnnDip3EqBvvKuSv4f2

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.