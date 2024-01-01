Из ревности зарезавший девушку пермяк отправился в колонию на 9,5 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Кировской районной инстанции, приговорившей жителя Перми к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своей девушки. Мать жертвы просила назначить осуждённому пожизненное заключение, но судебная коллегия по уголовным делам краевого суда не нашла оснований для ужесточения приговора.

Как говорится в материалах дела, преступление произошло в ноябре 2023 года в доме по ул. Автозаводской в Перми. 37-летний местный житель распивал со своей возлюбленной спиртное. В какой-то момент ревнивец вспомнил, что пару дней назад его девушка целовалась в клубе с молодым человеком. Та подтвердила факт измены. Завязалась ссора. Мужчина нанёс своей неверной пару ударов кулаком по лицу, а затем несколько раз ударил её ножом в область грудной клетки. Осознав, что потерпевшая скончалась, пермяк решил покончить с собой, ударив себя этим же ножом несколько раз в живот. Затем он вызвал скорую, чтобы их обнаружили. Врачи и спасли убийце жизнь.

Подсудимый свою вину признал, заявив, что если бы он был трезв, то всё равно бы совершил убийство из-за признания любимой в измене и нервного срыва, рассказали в пресс-службе краевого суда.

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