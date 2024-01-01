Более 400 тысяч жителей Прикамья могут не выпустить в поездку за границу Поделиться Твитнуть

Управление Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю (далее — управление) в связи с наступившим периодом летних отпусков напоминает жителям Прикамья о необходимости убедиться в отсутствии задолженности.

По данным управления, в регионе на начало июня 2024 года числится более 400 тыс. налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам, сборам, страховым взносам и пени.

«Это может стать препятствием для выезда за границу или основанием для принудительного взыскания», — прокомментировали данные в УФНС.

В ведомстве напомнили, что проверить отсутствие налоговой задолженности можно, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» (доступ к нему можно получить через портал Госуслуг). Сервис позволит проверить наличие задолженности и при необходимости оплатить её в один клик.

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