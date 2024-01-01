Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший пермский режиссёр открывает театр в Израиле «Театр Мира» в Нетании создают Владимир Гурфинкель и Иосиф Райхельгауз Поделиться Твитнуть

Владимир Гурфинкель

Константин Долгановский

Бывший главный режиссёр Пермского Театра-Театра Владимир Гурфинкель работает над созданием нового русскоязычного театра в Нетании (Израиль) вместе с известным режиссёром, основателем театра «Школа современной пьесы» (Москва) Иосифом Райхельгаузом. Об этом сообщает в своём telegram-канале израильский предприниматель и общественник Аркадий Майофис.

Театр будет государственный, учредителем является мэрия Нетании, а также репертуарным и русскоязычным.

Владимир Гурфинкель написал манифест по этому случаю, в котором есть, например, такие слова:

«Страна (Израиль – ред.) в последние годы наполнилась большим количеством разрозненных, но прекрасных художественных высказываний, созданных на пустом месте, без всяких возможностей и условий. Задача сегодняшнего дня – создать площадку, пространство, театр, куда придут все, кому есть что сказать, – они будут приняты и услышаны».

Сейчас «Театр Мира» разместил объявления о приёме на работу профессиональных актёров и других театральных специалистов (вокалистов, музыкантов, сценографа, балетмейстера, хормейстера, продюсера, видеохудожника, саунд-дизайнера, художника по свету, звукорежиссёра, специалиста по видеопроекции, сотрудников постановочной части).

Владимир Гурфинкель работал в театрах Перми с 2009 по 2018 год, поставил ряд спектаклей в ТЮЗе и Театре-Театре, где с 2012 по 2018 год был главным режиссёром, а также директором; кроме того, он был художественным руководителем большого летнего фестиваля «Белые ночи в Перми». В 2023 году под его творческим руководством в Перми прошли выставки «Понаехали!» («Арт-Пермь») и «Промыслы. ПроСмыслы» (ярмарка народных промыслов).

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