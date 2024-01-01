Зарина Ситдикова В параде трамваев в День города Перми примет участие тематический вагон Его оформление посвящено 95-летию со дня запуска первого городского рельсового транспорта Поделиться Твитнуть

В День города в параде трамваев примет участие празднично оформленный вагон КТМ-23. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

По данным МУП «Пермгорэлектротранс», трамвай оклеен в тематическую ливрею по мотивам его предшественников КТМ-1, курсировавших по Перми в 40-60-х годах. Один из таких установлен в качестве музейного экспоната на ул. Уральской.

Помимо этого, тематически оформлен и салон вагона. На его потолке размещена историческая лента времени и линия развития пермского трамвая. Пассажиры смогут ознакомиться с ключевыми событиями становления системы городского электротранспорта — от строительства первой линии до сегодняшних дней. На потолке также указаны интересные факты и мало известные эпизоды из истории трамвайного движения Перми.

Как отмечают в мэрии, празднично оформленный трамвай станет одним из главных участников парада трамваев, который состоится 12 июня, а затем он приступит к работе на разных маршрутах. Отследить вагон можно будет по бортовому номеру 524 на сайте общественного транспорта Перми.

К 95-летию пермского трамвая также выпущены лимитированные транспортные карты и создан тематический аудиогид. На перегонах между остановками в салонах теперь будут включаться 11 аудиороликов, повествующих о значимых событиях и местах в истории трамвайной сети города.

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