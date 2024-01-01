Зарина Ситдикова В электронных дневниках пермских школьников появится расписание секций Для удобства пользователей они будут выделены определённым цветом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с нового учебного года в электронных дневниках ЭПОС будет отображаться расписание спортивных занятий. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

По данным краевого министерства информационного развития и связи, расписание секций будет располагаться в онлайн-дневниках в хронологическом порядке рядом со школьными уроками и дополнительными занятиями. Разработчики считают, что это сделает распорядок дня более удобным и понятным для ребёнка и родителей.

Для удобства в расписании вводятся цветовые метки — разные типы занятий будут обозначаться разными цветами. Например, школьные уроки выделены бирюзово-зелёным цветом, спортивные тренировки — светло-зелёным, а дополнительные занятия — оранжевым. Это позволит быстрее ориентироваться в расписании.

Ранее специалисты минсвязи Пермского края объединили возможности ЭПОСа и голосового помощника от VK. Благодаря этому Маруся теперь может озвучивать школьное расписание в социальной сети ВКонтакте и в почте Mail.ru с помощью умных колонок. Помимо этого, Прикамье стало одним из первых субъектов страны, реализовавшим интеграцию региональной электронной системы с платформой Сферум.

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