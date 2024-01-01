Зарина Ситдикова В Прикамье за год выстроена система анализа репродуктивного здоровья молодожёнов Оценку здоровья прошли более 2,3 тысячи семейных пар Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае с момента запуска проекта по выдаче «Сертификатов молодожёнов» комплексное обследование и оценку репродуктивного благополучия прошли свыше 2,3 тыс. семейных пар. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что в рамках проекта вместе со свидетельством о заключении брака новоиспечённые супруги получают «Сертификат молодожёнов», который даёт им возможность пройти обследование репродуктивного здоровья в медучреждениях Пермского края бесплатно и без очереди. Программа направлена на улучшение демографической ситуации в регионе.

Как рассказали в минздраве, в прошлом году документы получили 2 тыс. супружеских пар, а в этом году планируется выдать уже 3,5 тыс. сертификатов.

Результаты проведённых исследований показывают, что 30% молодых семей имеют проблемы с репродуктивным здоровьем. Сейчас они проходят необходимое лечение. Так, в результате обследования 913 семейных пар были направлены в медицинские организации для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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