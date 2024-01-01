В новом пространстве ТЮЗа пройдут дни знакомства с территориями Прикамья Поделиться Твитнуть

Этим летом во внутреннем дворе Пермского театра юного зрителя «ИльТЮЗионе» при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» будут проходить дни знакомства с территориями Прикамья (0+).

Пермский край — масштабный регион, где проживает более 140 национальностей и народов. Благодаря новому проекту ТЮЗа и нефтяников познакомиться с культурой и традициями разных территорий можно будет, не выезжая из Перми.

Каждую субботу в атриуме возле малой сцены ТЮЗа на ул. Пермской, 66 будет проходить увлекательное культурно-гастрономическое путешествие в районы Прикамья.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Старт проекту будет дан 15 июня в 14:00. В этот день участники мероприятия «побывают» в Ординском округе. Этот район известен своими промыслами, здесь расположена одна из самых длинных подводных пещер в мире, а ещё каждый год проводятся знаменитые гонки внедорожников «Ординский ухаб» (0+).

«Чтобы отправиться в тур, необходимо только желание и хорошее настроение. Встречаемся в "ИльТЮЗионе" каждую субботу, будем вместе открывать Пермский край!» — говорят организаторы.

Все подробности — в telegram-канале культурного пространства по ссылке https://t.me/iltusion.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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