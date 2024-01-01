В Перми скончался известный хоккейной тренер Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Скончался заслуженный тренер России, тренер вратарей Сергей Ушенин. Об этом сообщили в пресс-службе пермского ХК «Молот» и выразили глубокие соболезнования родным и близким специалиста.

«Сергей Гаврилович проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет, а во время спортивной карьеры являлся кандидатом в мастера спорта. Воспитанниками Сергея Гавриловича стали вратари: Дмитрий Хомутов, Константин Чащухин, Виталий Коваль, Сергей Земченок, Сергей Долгих, Антон Худобин, Денис Черепанов, Станислав Галимов, Илья Проскуряков, Александр Печурский», — сказано в информации, опубликованной на сайте клуба.

В «Молоте» напомнили, что у Сергея Ушенина два сына-близнеца Владислав и Вячеслав. Оба стали хоккеистами, играют на позиции нападающих. В 2014 году они вместе с ХК «Молот-Прикамье» стали обладателями бронзовых наград ВХЛ, а Вячеслав был удостоен титула «Лучший нападающий сезона».

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