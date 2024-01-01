Южные змеи приползли в Пермский край Поделиться Твитнуть

Учёными биофака ПГНИУ обнаружен новый для Пермского края вид змеи — водяной уж. Ранее ареал обитания этой рептилии ограничивался Южной Европой, а также Передней и Центральной Азией. В России змея обитает на лиманах Приазовья и в Крыму.

Находка была сделана случайно. Во время весеннего выезда студенткой третьего курса биофака Викторией Савиновой была поймана для замеров змея. Однако определить её вид не сразу смогли даже научные руководители учащейся: доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии биологического факультета ПГНИУ Николай Четанов и его коллега Данил Галиулин.

«Мы долго пытались понять, что же перед нами. Внешне змея напоминала чёрную морфу обыкновенной гадюки, однако это однозначно была не гадюка, — рассказал Николай Четанов. — Осмотр пойманной рептилии выявил морфологические черты, характерные для представителей рода Ужи, но, судя по особенностям, это был не обыкновенный уж, часто встречающийся у нас, а водяной».

Учёные добавили, что рептилия не ядовита и не представляет угрозы для человека.

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