Алёна Бронникова Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги в Губахе Протяжённость участка составит около 1,5 км Поделиться Твитнуть

Проект строительства автомобильной дороги в объезд ул. Краснооктябрьской к садовому обществу «Каменный цветок» в Губахе получил положительное заключение государственной экспертизы Пермского края. Информация об этом опубликована на сайте Единого государственного реестра заключений.

Согласно опубликованной информации, положительное заключение было получено 7 июня. Проект подготовило пермское ООО «Проектно-сметное предприятие «Автомост», застройщиком выступило управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского муниципального округа.

Строительство двухполосной дороги на данном участке протяжённостью около 1,5 км входит в проект обновления транспортной и инженерной инфраструктуры для развития всесезонного курорта в Губахе. Его реализация будет проводиться с использованием субсидии из федерального бюджета.

Кроме того, в прошлом году в округе был реконструирован участок ул. Краснооктябрьской до дороги, ведущей к с/о «Каменный цветок». В этом году стал известен подрядчик по строительству автомобильной дороги к верхнему кластеру всесезонного курорта «Губаха» до вершины горы Крестовой с обустройством парковок. Контракт на 644,6 млн руб. заключён с АО «Уралмостострой».

Подрядчик спроектирует и построит двухполосную дорогу из асфальтобетона общей протяжённостью 2,1 км. Средства будут выделены из федерального и краевого бюджетов. Выполнить работы необходимо до 30 ноября 2025 года.

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