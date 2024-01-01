Ремонт детской поликлиники на Парковом в Перми обойдётся в 51 млн рублей Работы должны быть выполнены к декабрю Поделиться Твитнуть

Поликлиника №6 на Парковом / фото: photobuildings.com

Краевые власти объявили победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту городской детской клинической поликлиники № 6 на пр. Парковом, 35а в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 52 млн 63,6 тыс. руб. ООО «Монферран» выполнит работы за 51 млн 282,7 тыс. руб. Средства выделяются из бюджета Прикамья. Всего на конкурс было подано пять заявок. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Контракт ООО «Монферран» уже заключён, компания приступает к работам.

Исполнителю работ предстоит поменять полы и перегородки, провести внутреннюю отделку стен и потолков, установить витражи, технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, переложить водопровод, канализационные трубы, кабельные линии электроснабжения, провести ремонт крылец и входных групп, а также кровельного покрытия.

Работы будут осуществляться в условиях действующего здания, без остановки приёма пациентов. «Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников или представлять угрозу для пациентов и посетителей», — говорится в техзадании.

Ремонт должен завершиться к декабрю 2024 года.

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