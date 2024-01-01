В Перми 39% опрошенных жителей причисляют себя к среднему классу Поделиться Твитнуть

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 39% опрошенных жителей Перми причисляют себя к среднему классу. Главными характеристиками среднего класса, по мнению горожан, являются уровень дохода (так полагают 79% опрошенных), квартира в собственности (33%), высшее образование (26%) и профессия (26%). Также средний класс чаще ассоциируют с особым мировоззрением и возможностью путешествовать за границу.

По мнению женщин, к среднему классу следует причислять тех, чей уровень дохода в среднем составляет 130 тыс. руб. в месяц, по мнению мужчин, доход должен быть не менее 170 тыс. руб. Женщины, а также горожане 35-44 лет чаще причисляют себя к среднему классу.

Согласно данным исследования, 40% опрошенных в Перми не верят в существование среднего класса в России. Каждый второй респондент с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц считает, что в стране средний класс есть.

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