Глава СКР взял на контроль плохое водоснабжение посёлка в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей посёлка в Пермском крае.

Главу СКР заинтересовало сообщение в интернете о ненадлежащем водоснабжении жителей посёлка Бымок. Там уже более 10 лет весной и осенью из-за значительного износа инженерных систем в жилые дома с перебоями подаётся вода. Использовать её для бытовых нужд, а тем более для питья, опасно для здоровья, так как водозаборный колодец загрязнён, а контроль за ним со стороны коммунальных служб не ведётся.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Пермскому краю Денису Головкину начать процессуальную проверку и доложить ему предварительные и окончательные результаты.

Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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