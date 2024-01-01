Андрей Стрельцов «Амкар» упустил возможность догнать лидера Команды сыграли вничью на пермском стадионе «Звезда» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ФК "Амкар"

В субботу, 8 июня, в Перми в рамках девятого тура чемпионата среди команд второй лиги в четвёртой группе встретились «Амкар» и кировское «Динамо». Обе команды претендуют на переход в более престижную «серебряную» группу. Динамовцы лидируют, а пермский футбольный клуб занимает второе место.

«Красно-чёрные» имели возможность догнать кировчан, если бы одержали победу. Но, несмотря на обилие моментов у хозяев поля, они довольствовались ничьей и разрыв между команд в три очка сохранился. Итог поединка: 0:0.

«Очень доволен командой, игрой, тем как планировали и как реализовали задуманное на поле. Ясно, что нет удовлетворения от результата. Считаю, сегодня на поле была одна команда -наша. Мы переиграли соперника полностью. Вообще им ничего не позволили создать, имели достаточно голевых моментов. Надо было забивать», — прокомментировал встречу главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко.

Следующую игру в турнире подопечные Андрея Блажко проведут в Екатеринбурге. Они сыграют против ФК «Урал-2».

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