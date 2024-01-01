В Перми фотохудожник «оживил» памятники с помощью нейросетей Александр Пушкин читает свои стихи, а Василий Татищев рассуждает об истории Поделиться Твитнуть

Пермский фотохудожник Виктор Михалев с помощью искусственного интеллекта и нейросети заставил «говорить» несколько городских памятников, посвященных известным писателям, поэтам и государственным деятелям. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

Всего фотограф сделал разговаривающими шесть памятников: Александру Пушкину, Владимиру Ленину, Максиму Горькому, Антону Чехову, Василию Татищеву и балериной из театрального сквера.Чтобы «оживить» каменные и бронзовые скульптуры, он использовал свои фотографии крупных портретов персональных памятников.

«ИИ сделал их движимыми и создал каждому индивидуальный голос. Так в моей коллекции «живых» фотографий появились изображения исторических личностей с «дополненной реальностью». Теперь можно проводить экскурсии по местам, где установлены памятники, и показывать короткие ролики, в которых исторические личности знакомят зрителя со своими произведениями или произносят известные фразы, которые стали популярными цитатами и часто используются нами в беседах», — рассказал фотохудожник.

В частности, памятник Ленину призывает «учиться, учиться и её раз учиться» (цитата из работы «Попятное направление русской социал-демократии»), Максим Горький рассуждает о человеке и подвиге словами из своего рассказа «Старуха Изергиль», а Пушкин цитирует свой стих «Зимнее утро».

Виктор Михалев пояснил, что применяет современные технологии для проектов, которые используются для образовательных процессов, и «трепетно, с почтением и уважением, относится к историческим ценностям и историческим личностям, «являющимся символами великих достижений нашей Родины».

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