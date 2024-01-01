В Прикамье на трассе грузовик врезался в пассажирский автобус По предварительным данным, никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "ЧП Пермь"

Утром 8 июня на трассе Пермь – Чусовой столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Авария произошла в тот момент, когда большегруз пошёл на обгон и врезался в автобус. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что около 10:00 пассажирский автобус рейса Теплая гора — Пермь попал в аварию с грузовиком.

По предварительным данным, авария случилась в районе 40-м км автодороги Полазна-Чусовой, когда грузовик не выдержал безопасную дистанцию. Это привело к столкновению с пассажирским автобусом, который, в свою очередь, откинуло на впереди идущий трактор.

В полиции рассказали, что в ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения. Судя по видео с места аварии, больше всего урон получил трактор.

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