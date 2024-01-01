Президент Зимбабве поблагодарил Дмитрия Мазепина за помощь в поставке в страну удобрений Груз пришёл в мае Поделиться Твитнуть

Дмитрий Мазепин

Архив ИД «Компаньон»

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, выступая на пленарном заседании 27-го Петербургского международного экономического форума, поблагодарил председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина за содействие в организации поставки гуманитарной партии удобрений африканской стране.

Эммерсон Мнангагва отметил, что гуманитарная помощь была поставлена очень вовремя на фоне климатических вызовов, с которыми столкнулась находящаяся в южной части африканского континента страна.

Гуманитарная партия российских удобрений объёмом 23 тыс. тонн была доставлена и передана Зимбабве в мае этого года. Поставка состояла из хлористого калия и сложных удобрений. Её удалось реализовать при содействии ООН, которая зафрахтовала судно для перевозки удобрений из Европы до порта Бейра в Мозамбике. Оттуда в Зимбабве гуманитарный груз был доставлен наземным транспортом.

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