Полиция задержала в Пермском крае серийного похитителя велосипедов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В полицию Краснокамска Пермского края поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах велосипедов, которые хранились в подъездах многоквартирных домов без пристегнутых противоугонных устройств.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего местного жителя, который признался в краже шести велосипедах. Он сообщил, что продавал украденное на рынке в Перми и тратил деньги на собственные нужды.

При обыске дома подозреваемого было найдено и изъято примерно 50 граммов мефедрона. Мужчина признался, что употребляет наркотики.

Также выяснилось, что в ноябре прошлого года фигурант уже был осуждён за совершение подобных преступлений и сейчас отбывает наказание в виде исправительных работ.

По статьям «Кража» и «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере» Уголовного кодекса РФ возбуждены уголовные дела. Мужчина заключён под стражу.

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