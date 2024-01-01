Директор строительной фирмы в Прикамье украл 650 тысяч на ремонте музыкальной школы Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Краснокамском городском суде Пермского края вынесен приговор директору строительной фирмы. Он признан виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что обвиняемый похитил более 650 тыс. руб. во время выполнения капитального ремонта кровли здания детской музыкальной школы. работы проводились в 2021 году по муниципальному контракту в рамках национального проекта.

Часть строительных материалов была заменена на более дешевые аналоги по его указанию, а оставшаяся часть работ осталась не выполненной.

Подсудимый был оштрафован на сумму 100 тыс. руб., исковые требования образовательного учреждения о взыскании необоснованно-полученной суммы денег за невыполненные работы удовлетворены судом в полном объёме.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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