Алёна Бронникова В Пермском крае администрация округа незаконно изменила статус 64 автодорог Снижение финансовых обязательств могло привести их в ненормативное состояние Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края выявила незаконное изменение администрацией округа статуса 64 автомобильных дорог местного значения. Надзорный орган обратился в суд с требованием признать соответствующие постановления недействующими с момента их принятия.

Нарушения порядка распоряжения муниципальным имуществом были выявлены ведомством в ходе проверки деятельности администрации Кудымкара. Установлено, что из перечня автодорог местного значения нормативным документом муниципалитет исключил 64 дорожных объекта городского округа.

«Администрацией Кудымкара дорогам был присвоен статус проездов, влекущий снижение финансовых обязательств на их содержание и благоустройство. Это могло привести в дальнейшем к их ненормативному состоянию», — отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогам проверки прокурор обратился в суд, однако в первой инстанции надзорному органу было отказано в удовлетворении заявленных требований. Прокуратура обжаловала судебный акт. Пермский краевой суд поддержал позицию надзорного органа и удовлетворил иск в полном объёме. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

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