Алёна Бронникова Больницы Прикамья получат 542 единицы нового реабилитационного оборудования На эти цели из регионального и федерального бюджетов выделят 240 млн рублей Поделиться Твитнуть

Медицинские учреждения Пермского края в 2024 году получат 542 единицы нового реабилитационного оборудования. Об этом сообщает краевой минздрав.

На эти цели в федеральном и региональном бюджетах запланировано более 240 млн руб. Поставка нового оборудования позволит увеличить коечный фонд в больницах до 516. Кроме того, в текущем году откроются новые отделения медицинской реабилитации в ГКБ № 1, Пермской ЦРБ и больнице Коми-Пермяцкого округа.

Вопрос медицинской реабилитации обсуждался на выездном заседании комитета по социальной политике краевого парламента. По итогам встречи депутаты приняли проект постановления с рекомендациями в адрес краевого правительства по маршрутизации, оценке фактической потребности в медоборудовании, по разработке дополнительных мер по медицинской реабилитации на дому и по подготовке кадров.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания Прикамья, планируется, что проект будет внесён на рассмотрение парламента в ближайшее время. В случае его принятия исполнение рекомендаций поставят на контроль в 2024-2025 годах.

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