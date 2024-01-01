«Метафракс» признан одним из лидеров по охране труда в Прикамье Поделиться Твитнуть

В Перми прошло награждение победителей и призёров конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Пермском крае в 2023 году. Компании «Метафракс Кемикалс» присвоено третье место среди предприятий нефтяной, горнорудной, химической, металлургической промышленности.

Участие в церемонии награждения приняли начальник управления охраны труда и промышленной безопасности «Метафракса» Анатолий Окулко и начальник отдела охраны труда Юлия Терехина. Благодарственное письмо заместителя председателя Правительства Пермского края им вручил министр труда и социального развития Павел Фокин.

В этом году участниками конкурса стали более ста предприятий и организаций региона. Эксперты оценивали состояние условий труда, обеспечение работников коллективными и индивидуальными средствами защиты, состояние травматизма и профессиональной заболеваемости, работоспособность системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.

«Поддержание высокого уровня безопасности труда и профилактика производственного травматизма – один из безусловных приоритетов в деятельности «Метафракса». В этих целях мы регулярно организуем производственный контроль, проводим специальную оценку условий труда и обучение персонала», — прокомментировал Анатолий Окулко.

Контроль состояния условий труда на предприятии осуществляют как руководители и специалисты по охране труда, так и руководители всех производственных подразделений, уполномоченные по охране труда от профсоюза. За минувший год службой охраны труда проведено 24 комплексных и 26 целевых проверок. Ежемесячно проводятся дни охраны труда и промышленной безопасности.

В компании ведётся системная профилактическая работа с целью снижения производственного травматизма и профзаболеваний, в результате чего в 2023 году на территории предприятия несчастных случаев не зарегистрировано.

Работники обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. Персонал предприятия регулярно проходит профилактические медицинские осмотры. Специалистами службы охраны труда в минувшем году проведена специальная оценка условий труда 285 рабочих мест.

Все вновь принятые работники проходят обязательное обучение охране труда, действующие сотрудники также регулярно обновляют знания в этой области.

В зону ответственности службы охраны труда входят и мероприятия по культуре и эстетике производства. В этом направлении активную работу ведут все подразделения «Метафракса».

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