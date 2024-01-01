Алёна Бронникова В Перми может появиться хирургическое отделение по координации донорства органов Отделение будет организовано на базе краевой больницы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство здравоохранения Пермского края планирует создание в Перми хирургического отделения по координации донорства органов и тканей человека. Такие данные следуют из опубликованного на сайте ведомства проекта приказа об утверждении регламента оказания медпомощи и положения об организации соответствующей медицинской деятельности.

Пакет документов был подготовлен в целях совершенствования медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека для трансплантации, в соответствии с федеральным законодательством.

Согласно положению об отделении по координации донорства, в случае утверждения приказа отделение будет организовано как структурное подразделение ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почёта» Пермская краевая клиническая больница». Заведующего, структуру и штатную численность будет утверждать руководитель ПККБ.

В функционал отделения войдут организация и координация всех этапов медицинской деятельности, связанной с донорством органов. Отделение будет собирать информацию о потенциальных донорах, оказывать консультативную и методологическую помощь, обеспечивать инфекционную безопасность органов в соответствии с разработанным регламентом, проводить мультиорганную эксплантацию, селекцию оптимальных пар донор/реципиент, вести единый лист ожидания и пр. Возможным донором органов может стать человек не старше 65 лет.

Обязанность по организации деятельности возлагается на руководителей краевой больницы, Городской клинической больницы им. Гринберга и пермского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова. Донорство будет осуществляться во всех отделениях реанимации и интенсивной терапии общего, нейрохирургического и неврологического профилей, в блоках реанимации и интенсивной терапии этих учреждений.

Кроме того, на базе отделения будет организована круглосуточная работа оперативной бригады, которая будет выезжать для изъятия органов донора, чтобы в дальнейшем их могли пересадить реципиенту.

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