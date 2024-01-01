Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых Поделиться Твитнуть

Советом директоров Банка России 7 июня принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Об этом сообщили в ЦБ.

При этом представители Центробанка отметили, что рост спроса в РФ продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, поэтому повышение показателя на ближайшем заседании не исключено. Также указано, что для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% потребуется «существенно более продолжительный период» поддержания высокой ставки, чем ожидалось в апреле. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели в 2025 году.

Напомним, ЦБ не менял ключевую ставку с начала 2024 года. Последний раз совет директоров решил сохранить ставку на уровне 16% 26 апреля.

Следующее заседание Совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки запланировано на 26 июля.

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