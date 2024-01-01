В Перми спасатели спустили на воду катер для патрулирования Он позволит оперативно реагировать в случае происшествий на воде Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В акватории Камы осуществлён спуск на воду спасательного катера «Русбот-65н». Об этом главе Перми Эдуарду Соснину, который инспектировал Ленинский район, доложили представители Пермской городской службы спасения.

Катер будет курсировать от набережной Кировского района до пляжа у КамГЭС Орджоникидзевского района, в том числе будет отслеживать обстановку у Коммунального моста. Плавсредство позволит оперативно реагировать в случае происшествий на воде.

Градоначальнику рассказали, что водолазы обследовали дно водоёмов на всех четырёх местах массового отдыха у воды (кроме пляжей на Каме, это Мотовилихинский пруд и Сылва в районе Новых Лядов).

В отряд матросов-спасателей уже набрано 40 человек, сейчас они заканчивают обучение, и начнут работу с 10 июня.

Также Эдуард Соснин осмотрел ход работ на набережной Камы от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов, а также проверил подготовку места отдыха у воды на правом берегу Камы в районе Коммунального моста.

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