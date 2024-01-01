Филиал ПМУ выпустил годовой экологический отчёт Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал ПМУ АО «ОХК «Уралхим» опубликовал отчёт о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2023 год. Предприятие работает без превышения нормативов воздействия на природу.

В 2023 году расходы и инвестиции ПМУ в охрану окружающей среды составили 185,3 млн руб. Контроль ведётся по четырём направлениям: атмосферный воздух, водопотребление и стоки, недропользование, образование и движение отходов.

Собственная производственная лаборатория предприятия проводит исследование компонентного содержания выбросов веществ в атмосферу. В 2023 году превышений нормативов предельно допустимых выбросов на источниках ПМУ не зафиксировано. Такая благополучная ситуация сохраняется с 2005 года. Предприятие ведет учёт выделения парниковых газов. Часть их объёма реализуется стороннему предприятию для использования в производстве химической продукции, а также переводится в жидкую товарную форму для продажи.

Все стоки предприятия: промышленные, хозяйственно-бытовые, ливневые — передаются на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору, а затем — на городские биологические очистные сооружения. Отходы от производства продукции в филиале ПМУ не образуются. Все компоненты, не пригодные для дальнейшего использования, появляются в результате потребления, а также от обслуживания и ремонта оборудования. Предприятие уже много лет ведёт раздельный сбор отходов, содержащих полезные составляющие и подлежащих переработке.

Алексей Аверьянов, директор филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— Одно из основных направлений ESG-стратегии «Уралхима» — охрана окружающей среды. Для обеспечения прозрачности в сфере воздействия предприятия на природу мы представляем ежегодный экологический отчёт филиала ПМУ. В нём мы стремимся доступно и наглядно показать системную работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Экологический отчёт предприятия за 2023 год будет представлен общественности 7 июня в рамках деловой программы экологического фестиваля «Природа города». С электронным вариантом можно познакомиться по ссылке.

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