«Партийные десанты» продолжают контролировать работы по благоустройству в Прикамье Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В рамках партпроекта «Городская среда» и исполнения пунктов Народной программы «Единой России» актив партии продолжает контролировать благоустройство дворовых и общественных пространств в муниципалитетах Пермского края.

Напомним, в Пермском крае в IV Всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 15 марта по 30 апреля в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», приняло участие более 380 тыс. жителей региона. Для выбора было представлено 69 проектов из 22 муниципальных образований.

Ранее секретарь реготделения партии, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что комфортные условия проживания необходимо обеспечить всем жителям региона, вне зависимости от удалённости от краевой столицы. Также необходимо чётко контролировать все этапы работ на каждом объекте, считает глава региона.

Масштабные работы по преображению территорий уже ведутся в Губахинском, Соликамском, Суксунском, Бардымском, Берёзовском, Горнозаводском, Краснокамском, Чернушинском, Пермском, Оханском, Чайковском, Добрянском, Нытвенском, Осинском, Чусовском, Еловском, Уинском, Кудымкарском, Кишертском, Ординском, Березниковском округах и Перми.

Например, в Соликамском городском округе продолжается благоустройство общественной территории «Калинников парк». Проект предусматривает появление новой игровой зоны со встроенными батутами, пространственными сетками, гимнастическими и спортивными комплексами, каруселями, качелями, песочным двориком, детским экскаватором и другими игровыми элементами. Для молодёжи появится новая скейт-площадка, гамаки и шезлонги. Для создания современного и комфортного пространства проектом предполагается установка малых архитектурных форм, появление иллюминации, высадка новых пород деревьев. Обязательно будет общественный туалет с кабинкой для маломобильных групп населения. Общая сумма работ составляет 80 млн руб.

«Партийный десант» Краснокамского городского округа во главе с Антоном Максимчуком, секретарём местного отделения партии, и Игорем Быкаризом, главой муниципального образования, регулярно проводит мониторинг набережной Камы. Здесь завершается первый этап благоустройства, и уже начался второй: у храма Святой Екатерины будут обустроены пешеходные дорожки, освещение, установлена детская игровая площадка.

Михаил Борисов, региональный координатор партийного проекта «Городская среда»:

— В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и партийного проекта "Городская среда" в этом году в Пермском крае будет благоустроено 155 дворов и 65 общественных пространств в 43 муниципальных образованиях. Общая сумма финансирования составляет более 1 млрд руб. Реализация этой программы имеет большое значение для улучшения качества жизни жителей Пермского края. Благоустроенные дворы и общественные пространства сделают города и посёлки более комфортными и привлекательными для проживания.

Партия "Единая Россия" играет активную роль в реализации этой программы. Члены партии и сторонники в рамках "Партийного десанта" будут участвовать в контроле сроков и качества выполнения работ. Это позволит своевременно выявлять и устранять недостатки, а также гарантировать, что все работы будут выполнены в соответствии с установленными стандартами. Кроме того, члены партии "Единая Россия" и сторонники будут торжественно открывать все благоустроенные пространства после завершения работ. Это создаст для жителей настоящий праздник и подарит им чувство сопричастности к улучшению своего города или посёлка.

Программа благоустройства в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" и партийного проекта "Городская среда" является важным шагом на пути к повышению качества жизни жителей Пермского края. Благодаря этой программе дворы и общественные пространства станут более комфортными и привлекательными, а города и посёлки края преобразятся в лучшую сторону.

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