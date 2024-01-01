Роспотребнадзор разрешил купаться только на одном пляже в Пермском крае Проверки ещё 14 мест отдыха у воды продолжаются Поделиться Твитнуть

Усть-Качка

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

По результатам исследования проб воды и почвы, взятых в предназначенных для отдыха у воды и купания местах в Пермском крае, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам по состоянию на 7 июня 2024 года выдано только одному водному объекту в регионе — эта пляж на Каме в районе курорта «Усть-Качка». Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что отбор проб воды и почвы проведён ещё на 14 пляжах (в местах отдыха у воды) Пермского края, но заключения пока не готовы, пробы находятся в работе.

Речь идёт о четырёх пляжах в Перми: в районе станции КамГЭС, в Новых Лядах, у автомоста на правом берегу Камы, у Мотовилихинского пруда; о трёх пляжах в Добрянском округе: ниже профилактория «Уральская Венеция», у ООО Санаторий «Демидково» №1 и ООО Санаторий «Демидково» № 2; о четырёх пляжах на Сылве в районе Кунгура: на ул. Воровского, 1, на ул. Воровского, 10, на ул. Труда и в районе Машзавода; а также о пляжах Осы, Чайковского и на Тимкинском пруду в Гамово.

В Роспотребнадзоре напомнили, что водный объект допускается для использования в целях купания только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений.

За сезон санитарные врачи будут неоднократно брать пробы воды и почвы в районе пляжей. Всего планируется выполнить более 200 таких исследований.

По данным МЧС, пляжный сезон в Перми откроется 10 июня, а в течение месяца в Прикамье должны начать работать 17 пляжей, это почти в четыре раза больше, чем было два года назад.

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