«Росатом» инвестирует в Соликамский магниевый завод 7,4 млрд рублей Будет создано более 200 новых рабочих мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Пермского края и АО «Атомредметзолото» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о намерениях по развитию Соликамского городского округа Прикамья. Подписи под документом поставили глава региона Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор края.

В рамках соглашения будет проработана возможность реализовать на промышленной площадке ОАО «Соликамский магниевый завод» инвестиционный проект строительства разделительного производства редкоземельных металлов: церия, лантана, неодима, празеодима и т.д., которые используются в коагулянтах для очистки воды, катализаторах выхлопа автомобилей, высокоэнергетических магнитах для насосов и др.

Предполагаемый объём инвестиций в проект — 7,4 млрд руб. Планируется, что производство начнёт работу в четвёртом квартале 2026 года, а объём выпуска готовой продукции составит 2,5 тыс. т редкоземельных металлов ежегодно. Будет создано более 200 рабочих мест. В настоящее время ведётся проектирование разделительного комплекса.

Как подчеркнул Дмитрий Махонин, сотрудничество с «Росатомом» как со стратегическим партнёром направлено на подготовку кадров и создание социальной инфраструктуры в Соликамском округе.

В правительстве Пермского края также отметили, что после передачи акций Соликамского магниевого завода Госкорпорации «Росатом» предприятие начало уверенно развиваться.

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