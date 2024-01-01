Алёна Бронникова Экс-губернатор Прикамья высказался о решении суда по изъятию акций у миноритариев СМЗ Максим Решетников назвал его лакмусовой бумажкой для состояния судебной системы Поделиться Твитнуть

Бывший губернатор Прикамья, действующий глава Минэкономразвития России Максим Решетников на сессии ПМЭФ заявил, что решение суда по иску Центробанка на изъятие акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) определяет состояние судебной системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал решение по данному делу «лакмусовой бумажкой» и выразил надежду, что суд поддержит позицию Банка России.

«И тогда мы пройдём определённый этап взросления. Если мы это не проходим, то, очевидно, нам придётся возвращаться в какую-то точку и вместе с Государственной думой что-то править в законах», — отметил Решетников.

Напомним, в мае 2022 года суд признал приватизацию СМЗ 1992 года незаконной. В собственность государства изъяли 89,4% акций завода. Четырьмя основными их владельцами были Сергей Кирпичёв, Пётр Кондрашёв, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Все суды по оспариванию данного решения они проиграли.

Затем было удовлетворено требование краевой прокуратуры изъять в пользу государства акции завода у миноритариев, купивших их на Московской бирже. Речь идёт о почти 10,6% акций компании, которыми владели 2,3 тыс. миноритарных акционеров. Пострадавшие миноритарии с апреля 2024 года начали подавать жалобы в краевой арбитраж. В мае Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу Центробанка на решение Арбитражного суда Пермского края. Первое судебное заседание назначено на 29 июля.

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