«Т Плюс» будет внедрять разработки пермских компаний в производство Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов подписали дорожную карту о развитии промышленного комплекса Пермского края. Она рассчитана на срок до 2030 года.

Дорожная карта направлена на поиск и внедрение новых технологий, материалов, нестандартных решений, программного обеспечения для использования на объектах энергетического сектора региона. Благодаря точечному подходу «Т Плюс» сможет привлечь региональных производителей к процессам импортозамещения и помочь освоить выпуск нового высокотехнологичного оборудования. Со стороны региона драйвером исполнения дорожной карты выступает министерство промышленности и торговли Прикамья.

Главными эффектами от реализации соглашения между «Т Плюс» и Пермским краем станут увеличение объёмов производства региональными организациями высокотехнологичной продукции, рост научно-технического и промышленного потенциала и расширение линейки продуктов и услуг для ПАО «Т Плюс».

«Благодаря соглашению с ПАО "Т Плюс", мы развиваем нашу региональную программу промышленной кооперации, подключая к ней крупнейшую в РФ частную компанию в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Намерены расширить участие производителей из Прикамья в процессах импортозамещения технологий на объектах "Т Плюс". Новые заказы у пермских предприятий от таких холдингов – это рост выручки и налоговых отчислений, новые рабочие места и укрепление социальной стабильности региона», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов:

– На сегодняшний день обеспечение технологического суверенитета – одна из важнейших задач в энергетике. Взаимодействие с промышленным сектором Пермского края в первую очередь обеспечит увеличение доли отечественной и, в частности, региональной продукции, используемой на объектах «Т Плюс». Это будет способствовать росту качества и ассортимента продукции пермских производителей.

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