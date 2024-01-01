В Пермском крае 6 и 7 июня ожидается ливень, град и шквалистый ветер Жителям региона рекомендуют соблюдать правила безопасности Поделиться Твитнуть

Иван Петров

По данным Пермского ЦГМС, в ближайшие часы и до конца дня, а также в первой половине ночи 7 июня в Прикамье ожидаются очень сильные дожди, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с этим в ведомстве советуют жителям региона не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, а также избегать парковки автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Во время грозы всем пермякам рекомендуют воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и зайти в помещение, а если оказались на улице — не прятаться под высокими деревьями.

В помещении нужно отключить питание электроприборов и закрыть форточки в окнах.

Телефон для вызова служб экстренного реагирования: «01» (со стационарного телефона), «101», «112» (с мобильного телефона). Вызов бесплатный.

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