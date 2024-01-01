На ПМЭФ-2024 прошла сессия «Уралхима» на тему социально-экономического роста регионов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Группа «Уралхим», официальный партнёр XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), провела собственную панельную дискуссию «Процветание регионов через взаимосвязь всех элементов социально-экономического развития».

Участники сессии обсудили кадровую и социальную политику регионов и городов присутствия «Уралхима», влияние благоприятного социального климата и культурно-образовательной среды для развития бизнеса, повышение привлекательности территорий деятельности компании для молодёжи, а также привлечение молодых людей в отрасль химической промышленности. В дискуссии принял участие Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим», а также представители профильных министерств, бизнеса, культуры и образования.

В рамках своей долгосрочной стратегии развития группа «Уралхим» фокусирует свои усилия на реализации программ по развитию местных сообществ и регионов в партнёрстве с органами государственной и муниципальной власти. Компания также признаёт важность благоприятного социального климата и культурно-образовательной среды в регионах и городах, что является необходимым для эффективного развития компании и бизнеса в целом.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

— Социальная ответственность является неотъемлемой частью бизнес-стратегии группы «Уралхим». Компания занимается созданием комфортной городской среды, развитием инфраструктуры и предоставлением удобных пространств для работы и отдыха. Это, в свою очередь, делает территорию привлекательной для жителей, особенно для молодых квалифицированных кадров, что оказывает положительное влияние на региональное развитие. Группа «Уралхим» также ставит в приоритет привлечение молодёжи в отрасль, признавая молодое поколение важным фактором городского и регионального развития, а также развития бизнеса. Вклад в молодые таланты позволит создать устойчивую и конкурентоспособную рабочую силу в будущем.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала группы «Уралхим» составляет около 38 тыс. человек.

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