Экс-директор «Глобал Сервис» Андрей Чертков создал свой бренд одежды Для этого он продал долю в компании Поделиться Твитнуть

Фото: страница Андрея Черткова ВКонтакте

Экс-соучредитель и экс-директор ООО «Глобал Сервис» (или gs team) Андрей Чертков продал 40% процентов своей доли в компании и вложил деньги в производство и продажу мужской одежды Humber на маркетплейсах.

«Бренд называется Humber — это река в Великобритании. Я очень люблю эту страну, вайб её городов. Соответственно, одежда создавалась под влиянием этой эстетики и предназначена для представителей городского креативного класса», рассказал предприниматель «Новому компаньону».

По словам Черткова, на его решение повлияло то, что «в этом проекте соединились все навыки, интересы и амбиции», которые он приобрёл, работая в автобизнесе, и экспертиза в креативном бизнесе и маркетинге, которую он «забрал из gs team».

ООО «Глобал Сервис» — ивент-агентство, основанное в 2011 году. Оно разрабатывает креативные концепции, а также выступает организатором мероприятий, продюсирует фестивали и форумы. С 2020 года компания начала заниматься дизайном, графикой и видеопродакшн.

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